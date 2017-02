Tremblay : jugé ce jeudi, le restaurateur qui avait refusé de servir des femmes voilées envisage de fermer son établissement

Il avait été filmé en train de demander à deux clientes voilées de quitter son établissement car "tous les musulmans sont

des terroristes". Jean-Baptiste Debreux, un restaurateur de Tremblay-en-France, sera jugé pour "discrimination" jeudi au tribunal correctionnel de Bobigny.





Les faits remontent au 27 août dernier. Le restaurateur avait été filmé en caméra cachée par deux jeunes femmes attablées au restaurant Le Cénacle. Dans la vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, on peut voir le visage d'une des deux femmes encadré d'un voile gris. On entendait le restaurateur notamment affirmer que "les terroristes sont musulmans et tous les musulmans sont terroristes", avant d'inviter les deux femmes à partir.





Au lendemain des faits, le patron du restaurant gastronomique avait présenté ses "excuses à toute la communauté musulmane" et aux deux clientes alors qu'il était interpellé par plusieurs jeunes de la commune. "J'ai pété un câble", avait-il également raconté à BFMTV. Pas suffisant pour calmer les esprits.