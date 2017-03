Tremblay : le restaurateur qui avait refusé de servir deux femmes voilées condamné à 5.000 euros d’amende

En conséquence, la cour, suivant presque à la lettre les réquisitions du parquet, l'a condamné à une amende de 5.000 euros d'amende, dont 3.000 avec sursis. De plus, le jugement devra être affiché pendant deux mois à la porte du Cénacle, le restaurant de cuisine française dont le prévenu est propriétaire dans cette ville du nord de Paris. Il devra aussi payer 1.000 euros de dommages et intérêts à la plaignante et un euro symbolique au Comité contre l'islamophobie en France (CCIF), en plus de rembourser à chacun 1.000 euros au titre des frais de justice.