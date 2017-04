Trois jeunes hommes condamnés à des peines de 10 à 13 ans de prison pour une équipée barbare "à la Orange Mécanique"

Cela ressemble à peu de choses près au film "Orange Mécanique". Un soir de septembre 2014, trois jeunes hommes avaient humilié, racketté et infligé des sévices à deux personnes. Des victimes choisies au hasard dans les rues de Meaux. Selon des avocats contactés par l’AFP ce samedi, les trois suspects ont été condamnés à des peines allant de 10 à 13 ans de prison vendredi. L'avocat général avait requis 20 ans contre deux des trois accusés, considérés comme les meneurs, et 15 contre le troisième, pour séquestration, torture ou acte de barbarie et tentative de viol.





La cour d'assises de Melun a décidé de peines plus clémentes pour ces trois jeunes aux casiers judiciaires chargés, âgés de 21 et 22 ans, alcoolisés et sous l'emprise de cannabis au moment des faits. "C'est une peine juste, qui tient compte de la gravité objective des faits mais aussi du jeune âge des accusés, et leur laisse un peu de perspectives", a réagi auprès de l'AFP l'avocat de l'un des accusés.