Trois parents de djihadistes partis en Syrie mis en examen pour "financement du terrorisme"

Valérie de Boisrolin se voit reprocher d'avoir organisé, via l'association, des envois d'argent à sa fille, une convertie partie en 2013 en Syrie à l'âge de 16 ans, ainsi qu'un virement à une mère qui voulait aider son enfant à revenir en France. Elle a raconté son expérience dans un livre, "Embrigadée". Quant à la famille Duong, dont un fils et une fille ont rejoint la zone de combats à l'été 2014, "la mère des enfants et son mari ont envoyé plusieurs milliers d'euros" via des mandats, a indiqué une source proche du dossier à l'AFP.





"Le problème, c'est que ces associations ne servent pas à ça", a expliqué cette source. Syrie Prévention Familles, qui a absorbé deux associations de parents d'enfants partis pour le djihad en Syrie, "gère de l'ordre de 90.000 euros de subventions". Selon ses statuts, l'association vise à soutenir les familles des "proches embrigadés par des groupes extrémistes", participer à la prévention des départs dans la zone et "aider les familles à maintenir le contact avec leurs proches toujours présents en Syrie et en Irak".