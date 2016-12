"Un vrai procès pour Christine Lagarde" : la pétition qui recueille plus de 150 000 signatures

Dans la classe politique, plusieurs personnalités politiques partagent cet avis, Arnaud Montebourg, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon notamment. "Quel est le sentiment le plus terrible qui peut toucher nos compatriotes ? C'est le sentiment de l'injustice. C'est le sentiment qu'il y a une justice pour les puissants et qu'il y a une justice plus dure pour ceux qui ne peuvent pas se protéger", a par ailleurs estimé Manuel Valls, mercredi matin sur Europe 1.