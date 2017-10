Une cinquième femme accuse Roman Polanski d'agression sexuelle alors qu'elle avait 10 ans

Elle dit avoir été encouragée à prendre la parole dans le sillage de l'affaire Weinstein. L'artiste californienne Marianne Barnard, âgée aujourd'hui d'une cinquante d'années, accuse, dans une interview livrée au quotidien britannique The Sun, le réalisateur Roman Polanski de l'avoir agressée sexuellement, lorsqu'elle n'avait que 10 ans.





Dans un article en date du 20 octobre dernier, Marianne Beard assure que la scène s'est déroulée sur une plage près de Malibu, en 1975. "Il y avait des rochers sur la plage, et c'est à cet endroit qu'il a pris des photos de moi. Au début, je pensais simplement qu'on allait à la plage avec ma mère" explique-t-elle. "On était là depuis un petit moment quand il est arrivé. Elle m'a expliqué que ce monsieur voulait prendre des photos de moi dans un manteau de fourrure. Je pensais que c'était pour un magazine ou quelque chose comme ça. Je portais un bikini et je pensais que c'était une séance de mannequinat (...). Il a commencé par des photos en maillot de bain, puis avec le manteau, puis il m'a demandé d'enlever le haut, ce qui ne m'a pas posé de problème, à l'époque."





L'artiste poursuit : "Mais ensuite, il a voulu que j'enlève le bas. Et j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. A un moment, j'ai compris que ma mère était partie. Je ne sais pas où elle est partie. Et ensuite, il m'a agressée." Marianne Barnard indique qu'après cet épisode, elle a souffert de stress post-traumatique.