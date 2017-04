Une famille française partie faire le djihad en Syrie jugée aux assises en son absence

L'affaire débute en septembre 2013 lorsqu'un brigadier de police signale à la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI) le départ de son frère et de sa famille vers la Syrie. Selon les comptes bancaires familiaux, les deux fils aînés sont les premiers à partir, entre le 5 et le 6 octobre 2012, avant d'être rejoints par le reste de la famille en juillet 2013.





Les frères et soeurs du père de famille ont expliqué aux enquêteurs que ce dernier leur avait raconté qu'il s'entraînait dans un camp et que ses deux fils aînés prenaient part aux combats où ils avaient été blessés par des éclats d'obus. A son propre père, il a précisé : "Nous sommes avec les fusils, les kalachnikovs. Même ma femme et ma fille ont un pistolet et une grenade chacune. Nous sommes biens mais nous ne pouvons pas revenir (...) même si nous le voulions, on est comme des terroristes".