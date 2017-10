Une mère de famille condamnée à six mois de prison avec sursis pour les absences de ses enfants à l'école

Elle ne se souvient ni du nom de l'école, ni de celui du directeur ou même de leur enseignante. Faute d'avoir retenu la leçon, cette mère de deux jumeaux âgés de 8 ans a écopé d'une peine à six mois de prison avec sursis et de 1 100 euros à verser au conseil départemental pour le compte de ses deux enfants, comme le rapporte Le Courrier Picard.





Le quotidien relate le manque d'investissement de cette habitante de Condé-sur-l’Escaut (Nord) qui, en dépit des mesures éducatives (notamment un stage de responsabilité parentale.... auquel elle ne s'est pas présentée), s'est montrée "très peu investie" dans la scolarité de ses enfants. Au point qu'ils sont aujourd'hui déboussolés" quand ils se retrouvent à l’école. Et pour cause, ils ont totalisé un nombre d'absences très inquiétant et rarement justifiées durant l'année scolaire 2015-2016.