Val-d’Oise : condamné à quatre mois de prison ferme pour l'agression d'un couple d’homosexuels

Le prévenu, déjà été condamné à plus d’une dizaine de reprises pour des vols et des violences, contestait la circonstance aggravante de l'agression "en raison de l’orientation sexuelle des victimes". Pendant l'audience, son avocat a mis en avant le fait que son client travaillait "depuis plus d'un an et demi, avait une compagne".





L'avocate des parties civiles, elle, a souligné que Mohamed S. "dit être réinséré, mais la première des réinstertions, c'est la tolérance". Elle s'est dite "très satisfaite" de la condamnation du prévenu.