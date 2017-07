Val-d'Oise : un homme de 23 ans qui projetait de commettre un attentat le 14 juillet contre Macron mis en examen

Ses propos en garde à vue sur sa volonté de s'en prendre au chef de l'Etat le 14 juillet, et contre les noirs, les arabes, les juifs et les homosexuels, ont conduit les policiers à le confier à la sous-direction anti-terroriste de la police judiciaire, confie une source policière à Reuters. Selon L'Express, aucune arme à feu n'a été retrouvée à son domicile lors des perquisitions, mais les policiers ont saisi trois couteaux et un ordinateur.





Le jeune homme, qui se présente comme un nationaliste, avait déjà condamné pour provocation à la haine raciale apologie du terrorisme en 2016, des faits pour lesquels il avait écopé de trois ans de prison dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve. Il avait également été condamné en 2014 pour détention d'engins explosifs, indique L'Express.