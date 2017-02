Val-de-Marne : Kendji Girac cité dans une affaire de fraude au permis de conduire

La tricherie s'organisait en famille, dans quatre auto-écoles du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne, gérées par un ancien instructeur d'auto-école de 75 ans et sa femme de 69 ans, leur fille de 42 ans et son mari, un inspecteur du permis de conduire de 47 ans. Ils s'appuyaient, selon l'enquête, sur la complicité d'un cinquième prévenu actuellement au Maroc.





La procureure a requis deux ans d'emprisonnement pour le père, sa femme et sa fille, ainsi qu'un an contre le gendre, tous poursuivis pour "escroquerie en bande organisée" et "abus de biens sociaux". Et réclamé deux ans assortis d'un mandat d'arrêt contre le prévenu absent. La fraude aurait rapporté environ 740.000 euros entre 2013 et 2016 à ses auteurs, selon les estimations des enquêteurs.