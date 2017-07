Vannes : un an de prison pour un homme qui harcelait son avocate avec plusieurs milliers d'appels et SMS

Michel Peignard, l’avocat de la défense, a précisé qu'en seulement "trois jours, ce sont 562 SMS ou appels qui ont été passés", ajoutant que "lorsqu’un avocat dépose plainte contre son client, c’est vraiment la dernière extrémité". Pourtant, il plaide la relaxe de l'harceleur, assurant que "lors d’une précédente affaire, l’abolition du discernement pour des faits assez identiques avait déjà été retenue. Il n’avait donc pas conscience de ce qu’il faisait."





L’avocat de la partie civile voit, lui, des "faits extrêmement graves" et assure que l'homme est pleinement responsable : "il arrêté volontairement son traitement médicamenteux en décembre 2016. Dès février, on a eu de la folie furieuse. Maintenant, il se réfugie derrière une bipolarité. Mais c’est lui qui a choisi de ne pas se soigner. Cette altération ne peut pas être retenue." Le tribunal l'a condamné à un an de prison dont 8 mois avec sursis pour appel téléphonique malveillant en récidive et harcèlement sexuel. Ainsi qu'une mise à l’épreuve durant trois ans, obligation de soins, s’abstenir de paraître à proximité du domicile personnel et professionnel de son ex-avocate et d’entrer en relation avec elle.