"Verdict scandaleux", "cauchemar" : l’acquittement de sept garçons jugés pour le viol d’une ado de 14 ans soulève un tollé

Suite à de nombreux messages, la psychiatre Muriel Salmona, fondatrice de l’association Mémoire traumatique et victimologie, a publié un billet sur son blog où elle dénonce un "verdict scandaleux". Pour elle, il s’agit d’"un crime extrêmement traumatisant qui entraîne chez la victime une sidération qui la paralyse, un stress extrême et une dissociation traumatique de sauvegarde avec une anesthésie émotionnelle qui la met dans l’incapacité de se défendre et de réagir, à la merci des agresseurs et sous leur emprise". Un comportement qui se comprendrait d’autant plus que la jeune fille a déjà été violée par son père à l’âge de 12 ans (il a été condamné depuis).





Les Femen ont elles aussi réagi à leur manière, avec une photo dénonçant le "permis de violer". "Avec cet acquittement, la justice renvoie à la jeune fille qu’elle n’a aucun droit", déplore une porte-parole du mouvement auprès du Parisien. Et même Outre-Atlantique, l’actrice Patricia Arquette a réagi par un tweet.