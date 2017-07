Assistants parlementaires du MoDem : une information judiciaire ouverte contre X pour "abus de confiance" et "escroqueries"

JUSTICE - Au vu des premiers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris le 9 juin 2017 et confiée à l'office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), le parquet de Paris a ouvert le 19 juillet 2017 une information judiciaire contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance et escroqueries.