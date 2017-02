VIDÉO - Attaque au Louvre : les témoins de l'attaque nous racontent

Ce vendredi matin, un militaire a été agressé au Carrousel du Louvre, à Paris. Un homme, qui transportait deux sacs et deux couteaux, a tenté de poignarder un militaire de l'opération Sentinelle à l’intérieur du célèbre Carrousel. Un des soldats a alors riposté en ouvrant le feu sur l’assaillant, qui a été blessé aux jambes et au ventre. L’attaque a eu lieu en début de matinée, alors que de nombreux touristes et employés du musée étaient présents sur les lieux.