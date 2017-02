VIDÉO - Attentat déjoué : pour Maître Berton, "Sara n'a pas eu le courage de se retirer"

MISE AU POINT - Deux hommes et une adolescente, soupçonnés d'avoir voulu perpétrer un attentat "imminent" en France, ont été mis en examen ce mardi soir et écroués. Selon Maître Berton, avocat de Sara, une des trois interpellés, sa cliente "n'a pas eu le courage de se retirer parce qu'elle pensait ne plus pouvoir le faire".