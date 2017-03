VIDÉO - Braquage chez Cartier à Monaco : le cinquième homme recherché a été arrêté

L’enquête avance à grands pas. Un jeune homme de 23 ans, originaire de Vallauris comme ses complices présumés, a été arrêté jeudi à Antibes, portant à cinq le nombre d'interpellations. "Il a été arrêté en France sur indication de la police monégasque", précisent les autorités en charge de l’enquête. Deux des cinq individus, âgés de 20 et 25 ans, avaient été présentés au juge d'instruction monégasque dès lundi.





Placés en détention provisoire et inculpés pour vol à main armée, recel de vol et destruction de véhicule par incendie, tentatives de vol et vols, ils encourent 20 ans de réclusion. Le troisième, âgé de 21 ans, a été mis en examen pour vol à main armée en France, après avoir été interpellé sur la commune de Roquebrune-Cap Martin, en lisière de Monaco. Un quatrième homme, frère de l'un des malfaiteurs présumés, a quant à lui été relâché, "son rôle n'étant pas clairement défini", selon le parquet monégasque.