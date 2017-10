VIDÉO - "Elle n’a jamais cautionné ce qui se passait dans le monde" : affirme le fils aîné de "mamie djihad"

Christine Rivière a été interpellée le 2 juillet 2014, au domicile de son aîné, Leroy, alors qu'elle s'apprêtait à repartir en Syrie. "Elle ne pensait pas du tout faire la guerre en France comme ça a pu être dit", explique ce dernier, au micro de LCI. "Elle n’a jamais cautionné ce qui se passait dans le monde. Mais elle était dans un délire. C’est une secte de toute façon. Et on a beau dire ce que l’on veut, une secte c’est une secte. Il suffit qu’ils (les jihadistes) jouent avec les faiblesses des gens et puis tu te lances dedans". Tyler a également été arrêté un an plus tard, en Turquie, et extradé vers la France. Son dossier est à ce jour toujours à l'instruction.