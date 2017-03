VIDÉO - Le Flyboard interdit de vol : son inventeur dispose d'un "délai de deux mois" pour se mettre en conformité

Quatre ans de travail acharné pour un résultat unique au monde et dépassant tous les records : sous le capot, 1000 chevaux et une vitesse de pointe pouvant atteindre les 150 km/h. Mais voilà qu’aujourd’hui, Franky Zapata, l’inventeur du Flyboard Air, se retrouve ennuyé par la justice. Lors d’un essai effectué la semaine dernière, l’entrepreneur a été convoqué par la gendarmerie. Dans un post Facebook, il a raconté qu’il risquait une peine de prison s’il décidait de revoler.





Un élan de soutien s’est développé sur la Toile, une pétition a d’ailleurs été lancée pour demander que l'on ne coupe pas les ailes de l'engin. Mais cela risque de ne pas suffir. Et pour cause, la machine fait "l’objet d’un flou juridique. Aujourd’hui, elle ne rentre dans aucune catégorie : pas même celle des drones", explique à LCI le principal intéressé. La direction générale de l’aviation civile voudrait combler ce vide et reproche la sécurité des conditions de vol du Flyboard.