Viol d'une étudiante japonaise à Rouen : un SDF condamné à 18 ans de prison

Dix-huit ans de prison. C'est la peine à laquelle a condamné la cour d'assises de Seine-Maritime un SDF pour viol avec coups et blessures sur une étudiante japonaise. Les faits s'étaient déroulés au mois de mars 2014. La jeune femme alors âgée de 24 ans était arrivée de Paris pour visiter Rouen une journée. Mais le soir, au moment de repartir, elle avait manqué le dernier train.





Kevin Escobar Pineda, 28 ans, qui se trouvait près de la gare, avait repéré cette jeune femme qui semblait perdue et lui avait proposé de lui trouver un logement. Il l'avait conduite dans une rue du centre-ville et, dans un hall d'immeuble, s'était jeté sur elle. L'homme l'avait violée, lui avait asséné de violents coups, l'avait mordue et avait commencé à l'étrangler au point que la victime avait perdu momentanément connaissance. Le violeur lui avait ensuite dérobé sa carte bancaire et son portable avant de s'enfuir.