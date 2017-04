Viol en réunion : ouverture d'une information judiciaire contre trois joueurs du club de rugby de Grenoble

Le 12 mars 2017, au lendemain de la rencontre entre l'Union Bègles Bordeaux - FC Grenoble Rugby, une jeune femme avait porté plainte pour viol en réunion contre plusieurs rugbymen professionnels de Grenoble. Le 22 mars, six joueurs grenoblois avaient initialement été entendus en garde à vue. Trois d'entre eux étaient sortis libres et sans charge le soir-même, les trois autres, Denis Coulson, Rory Grice et Loïck Jammes, le lendemain.





Le club de Grenoble avait mis a pied les six joueurs à titre conservatoire à l'annonce de leur convocation par la police, avant de les réintégrer une douzaine de jours plus tard. L'enquête s'était alors poursuivie avec de nouvelles investigations "notamment génétiques, informatiques et téléphoniques", précise le parquet dans son communiqué. C'est après ces nouvelles investigations que cinq des six joueurs ont de nouveau été entendus en garde à vue, ce mardi.