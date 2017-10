Visé par une plainte pour viol et agressions sexuelles, Tariq Ramadan dément

Une plainte pour viol et agressions sexuelles a été déposée ce vendredi à l'encontre de l'islamologue et théologien suisse Tariq Ramadan, a indiqué des avocats de son accusatrice, Henda Ayari, présidente de l'association Libératrices. Cette plainte a été déposée auprès du parquet de Rouen, dont relève le domicile de la plaignante, pour "des faits criminels de viol, agressions sexuelles, violences volontaires, harcèlement, intimidation", selon le document consulté par l'AFP.





Le théologien nie les faits qui lui sont reprochés et a fait savoir samedi, par l'intermédiaire de son avocat Me Bouzrou, qu’une "plainte pour dénonciation calomnieuse sera transmise au procureur de la République de Rouen dès lundi". Vendredi, Henda Ayari, 40 ans, ancienne salafiste devenue militante féministe et laïque, avait révélé sur sa page Facebook avoir été "victime de quelque chose de très grave il y a plusieurs années" mais n'avoir pas alors voulu révéler le nom de son agresseur en raison de "menaces de sa part".