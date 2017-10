Voiture de police brûlée à Paris : qui est Antonin Bernanos, l'étudiant condamné à 3 ans de prison ferme

Le nom de famille de ce jeune homme titille notre mémoire. Et à juste titre. Antonin Bernanos n'est autre qu'un descendant de l'écrivain Georges Bernanos (1888-1946) auteur de romans, de pamphlets et d'essais qui exploraient bien souvent le combat spirituel entre le bien et le mal. L'écrivain était aussi un fervent catholique, admirateur du Général de Gaulle et militant de l’Action française [NDLR, un mouvement politique d'extrême droite]. Ses convictions étaient donc situées à l'opposé de celles de son arrière petit-fils.