Voiture de police incendiée à Paris : dans ses plaidoiries, la défense dénonce une "enquête biaisée"

"Enquête biaisée", "preuve viciée", "policier menteur", les deux derniers avocats de la défense à plaider dans le dossier n'ont pas manqué de mots ce mercredi matin pour qualifier le travail réalisé dans le cadre des investigations menées après l'incendie d'une voiture de police le mercredi 18 mai 2016, quai de Valmy à Paris.





Alors que le procureur avait requis vendredi dernier de lourdes peines, allant de 12 mois de prison avec sursis à huit ans de prison ferme à l'encontre des neuf personnes jugées dans cette affaire, dont une en son absence, Me Vey et Me Alimi se sont attachés à défaire les arguments du représentant du ministère public.