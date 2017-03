Vol de 52 kilos de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : "Dans cette vidéo, ce n'est pas moi", soutient le policier Guyot au premier jour du procès

Plusieurs fonctionnaires de police, dont quatre supérieurs hiérarchiques qui avaient pour habitude de "bien noter" le brigadier, ont eux aussi identifié Jonathan Guyot. Un de ses anciens collègues, également prévenu, dit l'avoir "reconnu tout de suite". Pour lui, Jonathan Guyot, sportif, était "capable de transporter un tel poids".





Plusieurs autres prévenus affirment que ce n'est pas lui. Après avoir regardé la vidéo "attentivement", Sophie, la femme de Jonathan, déclare en larmes : "Je ne reconnais pas sa démarche." Frère cadet de l'ancien brigadier, Donovan Guyot dit lui non plus ne pas identifier son frère. Tout comme Farid Kharraki, soupçonné d'avoir écoulé la coke, pour qui "on ne voit rien sur les images".





Jonathan Guyot, lui, s'est défendu de toute implication dans le cambriolage et le reste. "Dans cette vidéo, ce n'est pas moi." D'ailleurs, pour le prévenu, l'homme filmé par les caméras n'est peut-être pas le voleur de cocaïne. "On ne voit pas ce qu'il y a dans les sacs. On le voit entrer et sortir, mais on ne le voit pas monter à l'étage où se trouve la salle des scellés sensibles", argumente-t-il d'une voix calme. Le prévenu pose d'ailleurs la question du poids des sacs. "Transporter 52 kilos comme ça, ça n'est pas facile", dit-il, indiquant avoir "fait des tests dans sa cellule et des bouteilles d'eau dans des sacs de courses".





Le procès se tient jusqu'au vendredi 17 mars. Mercredi, il sera question notamment de sommes d'argent et de téléphonie.