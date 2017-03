Vol de 52 kilos de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : Jonathan Guyot, un brigadier aux multiples facettes

PROCES – L’ancien policier Jonathan Guyot, 36 ans, comparait à partir de ce mardi et jusqu’au 17 mars devant la 14e chambre du tribunal correctionnel de Paris et aux côtés d’une dizaine de personnes pour détournement de scellés et blanchiment d’argent. Affecté à la brigade des stups, le fonctionnaire, a toujours clamé son innocence dans l’affaire du vol de cocaïne du 36 quai des Orfèvres dont on l'accuse, vol survenu à l'été 2014.