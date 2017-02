Vous vous souvenez de "l'homme au slip et à la pelle" ? Son procès s'ouvre à Dax ce jeudi

Interviewé par nos confrères de France Bleu Gascogne, Eric espère que ce procès permettra de tourner la page. "Les images ont été modifiées et parodiées et ça fait vraiment mal", avoue-t-il. "On a rien à se reprocher et on veut qu’on en finisse une bonne fois pour toutes. C'est très dur à vivre, on dort mal. Eux sont des procéduriers qui ont l'habitude des procès. Nous nous descendons dans l'arène et nous ne savons pas comment réagir. J'espère que la justice va nous comprendre", dit-il ému.

Si les Dutouya sont jugés pour violences, ils ont de leur côté porter plainte pour violation du droit à l’image et de leur propriété.

Après avoir été raillés des milliers de fois sur internet, les Dutouya seront soutenus. Plusieurs dizaines de chasseurs ont prévu de faire le voyage devant le palais de justice de Dax.