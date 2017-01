Youssouf Fofana de nouveau devant la justice pour extorsion de fonds et menaces de mort

Aucune victime ne versera d’argent et les surveillances policières ne donneront rien. Si bien qu’il faudra attendre l’affaire Ilan Halimi pour avancer sur l’enquête. Dans les deux dossiers, le même cybercafé et la même cabine téléphonique sont utilisés pour contacter les victimes. D’autres indices concordent. Un des complices de Youssouf Fofana le met en cause, avant qu’il ne se vante lui-même de ses actes devant les enquêteurs. Il est depuis revenu sur ses déclarations.





Sans nouvelle du Franco-Ivoirien depuis trois mois, son ex-avocat Me Emmanuel Ludot ne le défendra pas au tribunal correctionnel de Paris. Fofana a même "récusé un autre avocat commis d’office", précise-t-il. Il devrait ainsi se défendre tout seul, même si sa présence ce mardi au procès n’est pas assurée. Ce serait une des dernières fois qu’il sortirait de prison.