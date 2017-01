Zemmour et son "respect" pour les djihadistes : l’enquête pour apologie du terrorisme classée sans suite

"Je ne pense pas que les djihadistes soient des abrutis ou des fous. Et je respecte des gens prêts à mourir pour ce en quoi ils croient – ce dont nous ne sommes plus capables". Habitués des polémiques et des sorties provocatrices, Eric Zemmour avait été la cible d’une enquête pour apologie du terrorisme à la suite de ces propos tenu lors d’une interview pour le magazine Causeur datant d’octobre 2016, trois mois après l’attentat de Nice ayant fait 86 morts.





Une avocate de victimes d’attentats ainsi que SOS Racisme et la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (Fenvac) avaient dénoncé ces paroles auprès du procureur de la République. Le parquet a classé sans suite l’enquête ouverte, estimant l’infraction "insuffisamment caractérisée", précise une source judiciaire.