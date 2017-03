Médiation. Attentat contre accident

Près de 43 ans après les faits, le premier procès de l'attentat du Drugstore Publicis à Paris a débuté lundi devant une cour d'assises composée de magistrats, son auteur présumé Ilich Ramires Sanchez, dit Carlos déjà condamné à la prison à perpétuité y sera jugé pendant trois semaines. C’est d’un acte terroriste mortel dont il devra répondre. Le troisième procès de la catastrophe d’AZF a commencé le 25 janvier 2017 et doit s’achever le 24 mai. Un procès technique qui entend éclaircir les circonstances du drame, une explosion considérée comme accidentelle qui ne relève pas de terrorisme. Le jour de l’ouverture de ce nouveau procès AZF deux sujets ont été diffusés dans le 13 heures et le 20 heures, d’autres le seront au moment du réquisitoire et du délibéré. Le jugement devrait être connu cet automne et nos journaux s’en feront l’écho . En clair, nous n’avons pas tourné la dernière page d’AZF, les épisodes sont à suivre dans nos JT… en temps et en heure.