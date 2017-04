Médiation. Attentat contre attentat

Le jour et le lendemain de l’attentat dans le métro de Saint Pétersbourg nos JT ont débuté en relatant ce carnage. Très vite la piste d’un kamikaze kirghiz est privilégiée par les autorités russes, cette ancienne république est connue pour avoir fourni d’importants contingents à l’Etat islamique en Syrie et en Irak mais aucune revendication n’atteste le nom de l’organisation terroriste. Nous avons à plusieurs reprises montré dans nos journaux, des images de recueillement, des larmes, du sang…Mais l’horreur de ces drames sans fin a plusieurs signatures, elle se pose sur notre sol et gravite au-delà de nos frontières. En Egypte, dernièrement cette guerre qui ne dit pas son nom a fait 45 morts dans deux églises coptes. Mardi à Dortmund, le drame a été évité. Attentats et tentatives d’attentat sont malheureusement devenus une chronique macabre qui endeuille notre actualité, bien trop souvent. Cette chronique n’a pas de nationalité.