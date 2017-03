Médiation. Chacun fait son choix

Votre réflexion sur la campagne présidentielle est certes intéressante, elle décortique les déclarations, les prises de position des candidats et de leurs soutiens sur tel ou tel sujet. Mais, ma fonction ne consiste pas à publier votre commentaire aussi pertinent soit-il mais à justifier si besoin est ou plus précisément expliquer nos choix éditoriaux, si et seulement si, ceux-ci n’inspirent que critiques et reproches auprès de nos chers téléspectateurs. Des remarques, fréquentes sur ce site, basées sur nos dires et nos analyses méritent souvent une réponse car notre lecture des évènements politiques est, parfois, incomprise. Conscients de notre responsabilité en cette période délicate vis-à-vis de notre public, les faits marquants du jour sont présentés dans nos JT avec impartialité et objectivité comme l’exige notre profession.

PS : votre opinion sur la campagne actuelle a dû être censurée.