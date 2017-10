Médiation. Des images qui sanctionnent la réalité

Ce bras de fer entre Madrid et Barcelone est alimenté par une guerre médiatique que le pouvoir national espagnol a, pour l’heure, perdue. Dans une démocratie européenne, les citoyens, bulletin de vote en main, n’ont pas à affronter les forces de l’ordre pour exprimer leur choix. Cette violence que nous ne pouvions pas taire, n’a pas faussé notre analyse de la situation mais elle a orienté votre regard, votre écoute et abouti à une autre interprétation de la réalité des faits que celle qui était expliquée dans nos JT. Nos images disaient noir mais nos commentaires affirmaient le contraire. Dans un reportage sur une manifestation, ce sont les gens qui défilent qui témoignent et non ceux qui ne sont pas là... Ce scrutin a mobilisé 42% des électeurs, ce sont, principalement, les partisans du oui qui se sont déplacés. Le oui des urnes n’est, donc, pas une valeur sure comme nous l’avons dit et répété sur nos antennes.