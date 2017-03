Médiation. Des questions en plus des questions

Les personnalités présentes sur notre plateau sont, actuellement, principalement des candidats à la présidentielle. Ils viennent y expliquer leur programme et répondre à nos questions mais la durée de leur intervention est minutée et règlementée. En période électorale, le temps de parole des candidats est supervisé par le CSA et tous les médias audiovisuels sont soumis aux mêmes consignes. Ces instructions sont formelles et nous obligent à chronométrer la longueur des réponses de notre invité(e). Parfois, il est vrai, nous sommes trop gourmands, nous voulons tout savoir tout de suite et nos questions s’enchainent… un peu trop vite.