Médiation. Égalité et équité

Ce 1er semestre 2017 s’annonce très politique, cette actualité omniprésente dans nos JT repose sur des règles strictes. Outre, l’impartialité et la neutralité de nos interventions inhérentes à notre fonction, le temps de parole des candidats répond à une législation. Pour l’heure, le principe d’équité domine le débat médiatique. Tous les politiques n’ont pas le même poids électoral, la même notoriété, la même influence… cette mesure sera en vigueur sur nos chaines jusqu’au début de la campagne officielle. L’égalité du temps de parole sera obligatoire deux semaines avant le 1er tour de la présidentielle. Au cours de ces deux semaines et entre les deux tours, tous les candidats déclarés et légitimes seront sur la même ligne de départ et d’arrivée, chronomètre à l’appui.