Médiation. En attendant, les sujets essentiels...

La presse dans son ensemble a tendance actuellement à n’avoir qu’un fil conducteur, certes François Fillon n’est pas le centre du monde mais les volets de sa saga sont largement détaillés dans nos éditions et nos JT, bon gré mal gré, suivent le mouvement et alimentent cette omniprésence médiatique. Nous sommes parfaitement conscients de ce sentiment de trop plein, ce ras-le-bol que crient haut et fort nos téléspectateurs. A notre décharge, ces différents rebondissements interviennent dans un feuilleton électoral dont l’épilogue intéresse tous les Français. Or, le dernier épisode en date n’est pas sans conséquence sur la fin de cette série politique et…nous ne pouvons pas ne pas en parler. En effet, des élus sarkozystes demandent à François Fillon de "prendre ses responsabilités" et de choisir lui-même "un successeur" à sa candidature, Alain Juppé ayant au préalable confirmé qu’il ne serait pas le plan B. En résumé, Les Républicains semblent bien ne pas encore avoir joué leur ultime carte…