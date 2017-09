Médiation. Entre le brut et le net

Les sommes que nous citons dans nos JT sont annoncées en montant brut et en règle générale, nous le précisons dans nos commentaires mais, vous avez raison de le souligner, l’écart entre le brut et le net peut être considérable. Pour un salarié, la différence entre le montant brut de leur paie et le net versé n’est pas indolore. Pour les retraités, en revanche, elle est moindre car seuls les prélèvements sociaux comme la CSG sont déduits des pensions.

Dans le projet du futur budget, les cotisations des uns et les prélèvements des autres varient. La hausse de la CSG pour les retraités n’est pas accompagnée d’une baisse des cotisations contrairement aux salariés, ils ne bénéficieront pas de compensation ou d’une éventuelle contrepartie à cet effort "solidaire". Cette augmentation de la GSG, je le rappelle, ne concerne pas ceux qui perçoivent une pension inférieure à 1200 euros par mois. Les actifs, en revanche, comme les employés payés au Smic devraient gagner, grâce à cet allègement des cotisations, 130 euros de plus en 2018 et 260 en 2019.

Ces mesures gouvernementales impactent positivement le pouvoir d’achat des salariés, elles n’ont aucune conséquence pour les retraités les plus pauvres mais affaiblissent financièrement les plus aisés. Ce sont les grands perdants de cette réforme qui manifestent aujourd’hui et c’est à eux que nous donnons la parole dans nos éditions du jour.