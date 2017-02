Médiation. Equilibre par JT

Notre regard sur cette campagne électorale se veut à 360° et ne se juge pas sur une seule édition. La couverture journalistique de l’élection présidentielle ne s’improvise pas, elle répond à des règles strictes que notre chaine applique à la lettre, à la seconde près. Cette règle d’or se nomme "temps de parole et temps d’antenne" et correspond à trois périodes de décompte. La présence dans nos JT de chacun des candidats est définie selon le principe d’équité jusqu’au lendemain de la publication au Journal Officiel de la liste des candidats, c’est-à-dire le 21 ou 22 mars. Ce principe de calcul est maintenu jusqu’au 10 avril mais il est accompagné pendant cette seconde période d’un respect de la programmation antenne, les interventions des candidats seront comptabilisées par tranche horaire. Un invité dans le 13 heures n’équilibrera pas un invité dans le 20 heures. Enfin, l’égalité succède à l’équité dans la troisième phase, c’est à dire du 10 avril au 7 mai, cette égalité sera renforcée comme pour la deuxième période par un même respect des heures de diffusion.