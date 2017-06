Médiation. Fonction et activités régaliennes

Tous les cinq ans, les médias scrutent les moindres faits et gestes du nouveau président de la République. Emmanuel Macron, comme François Hollande et Nicolas Sarkozy avant lui, a les faveurs des journaux, les Français l’ayant légitimement élu à la tête de l’Etat. L’actualité tourne depuis plus d’un mois autour de lui, c'est vrai. Son parti, la République en marche a conforté sa victoire en s’assurant d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Lors de son premier Conseil européen, sa conférence de presse commune avec Angela Merkel l’a propulsé à la une des JT européens. Ce week-end pour soutenir la candidature de Paris aux JO de 2024, il s’est essayé à plusieurs sports olympiques…Des activités que nous ne pouvons pas passer sous silence car, vous en conviendrez, informer et communiquer, parfois, se confondent… indéniablement.