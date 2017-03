Médiation. Football et petit JT

Notre chaîne retransmet les rencontres de l’équipe de France, elle en a acquis les droits. Un match est un produit qui se consomme, généralement, en direct. Nous ne sommes que le diffuseur et non l’organisateur de ces évènements sportifs. A l’horizon de la Coupe du Monde de football, la Fifa, la Fédération internationale de football est la seule pilote à bord et c’est elle qui décide de l’heure des rencontres. Un match officiel de qualification comptant pour " Russie2018" débute toujours à 20h45, la durée de notre JT doit donc être, ces jours-là, réduite. En revanche, pour un match amical, comme celui de ce soir, il nous est possible, en accord avec la Fifa, de retarder le coup d’envoi de 15 minutes, la longueur de notre journal reste donc inchangée. Un match de foot est un spectacle dont le sacro-saint lever de rideau intervient, par conséquent, toujours… pile à l’heure.