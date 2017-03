Médiation. Grogne sociale et silence national

Le journal de 13 heures venait de s’achever lorsque vous avez posté votre mail. Votre incompréhension et votre désarroi seraient parfaitement compréhensibles et même légitimes si nous n’y avions pas parlé de la situation sociale qualifiée d’explosive en Guyane. Mais, un reportage réalisé à Cayenne et à Kourou par notre antenne locale et commenté à Paris y a bien été diffusé. Certes, l’éloignement de ce département français de notre port d’attache ne facilite pas un suivi minutieux des informations guyanaises, de ses faits divers, de ses malaises, de ses réclamations. D’autres départements situés en métropole s’estiment également boudés par nos éditions mais ce n’est pourtant pas le cas, seule l’actualité oriente nos caméras. Actuellement, elle a une sérieuse tendance à n'aimer que la politique. Cet appétit boulimique devrait s’atténuer après le 7 mai, date du second tour de la présidentielle, une élection majeure pour les Français de Paris et d’ailleurs.