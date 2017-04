Médiation. La course aux électeurs

A l’annonce des résultats, certains candidats déchus ont, très vite, appelé à voter Emmanuel Macron. Aucun d’entre eux à cette heure n’a demandé à ses militants de soutenir au second tour Marine Le Pen. Nous ne pouvons pas dire ce qui n’est pas et imaginer des hypothétiques alliances. Pour ce dernier round, les compteurs sont aujourd’hui remis à zéro. Le temps de parole et le temps d’antenne pour les deux finalistes s’équilibreront impérativement d’ici le vote final car en cette période décisive seule l’égalité stricte prévaut. Dans nos JT, il est, par conséquent, hors de question de parler plus de l’un que de l’autre…