Médiation. La feuille de route d’un candidat

Comparaison entre le budget 2018 et les promesses électorales. Un téléspectateur nous écrit : "Je voudrais savoir pourquoi après tant de mois après l'élection de Monsieur Macron comme président de la République, vous continuez à parler du candidat Macron???? C’est le président et non un fantôme de candidat???" LIRE LA RÉPONSE :