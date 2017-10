Médiation. La guerre des revendications

La teneur de vos mails me laisse perplexe car ce sont, en règle générale, les fonctionnaires qui s’estiment incompris par les médias. Comme à l’accoutumée avec ce nouveau mouvement de grève, je m’attendais à recevoir un lot de protestations contre notre lecture de leurs revendications. Mais, c’est le secteur privé qui, cette fois-ci prend la main. Les montants des salaires que nous citons émanent de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), nous les énonçons en précisant que les augmentations éventuelles que nous affichons résultent d’une moyenne. Notre analyse n’a pas pour but d’opposer avec des chiffres officiels les salariés du privé à ceux du public. Les avantages et désavantages des uns et des autres au fil d’une carrière, d’une vie même se compensent, ce rééquilibrage est, régulièrement, expliqué dans nos journaux. Comme certains le soulignent, nous travaillons pour une chaine privée mais ce paramètre financier n’a aucun impact sur le contenu de nos JT, il n’entame en rien notre crédibilité et notre impartialité et dans le cas présent ne peut, en aucun cas, transformer pas notre rédaction en porte-parole du secteur privé.