Médiation. La JT a froid

Certes les aléas climatiques et les oscillations du mercure ont tendance à faire salle comble dans nos JT. Dire qu’il fait froid en hiver n’est pas une information en soi. Mais cette lapalissade est une vérité cruelle pour les 140 000 SDF répertoriés en France. Ces températures glaciales déclenchent des mesures exceptionnelles que nos journaux relatent, des places d’hébergement pour les plus démunis sont créées dans les régions concernées par cette alerte "grand froid" . L’approvisionnement en électricité est également un souci pour les autorités car comme nous l’avons précisé dans nos sujets la chute du thermomètre cet hiver peut avoir des conséquences inédites. 5 réacteurs sur 58 sont à l'arrêt. Si les températures baissent de 1 à 3° en dessous des normales pendant 3 jours, une pénurie est possible. Le froid, la neige, le verglas, le gel ont, par conséquent, posé leurs valises dans nos JT pour une période… indéterminée.