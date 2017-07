Médiation. La rue est un toit pour personne

Les SDF ne sont pas interdits de JT mais une simple fenêtre cathodique ne solutionne pas le mal- vivre, la pauvreté et la précarité. Nous parlons d’eux, parfois en tentant de comprendre leur descente aux enfers mais nous ne faisons que l'état des lieux, nous ne sommes que des témoins inaptes à colmater les plaies. Ces dernières semaines, l’actualité a guidé nos caméras vers les migrants en perdition dans la Méditerranée, vers les bidonvilles illicites de Calais et de Paris, vers ces exilés qui juridiquement n’ont aucun droit, seules des demandes d’asile leur permettent d’obtenir un hypothétique toit. Le malheur des uns n’annihile pas celui des autres, nous en sommes conscients. La France, il est bon de le rappeler, compte 3,5 millions de mal-logés, les aides octroyées aux sans-abris venus de pays en guerre ne pénalisent pas celles prévues initialement pour les ménages dans le besoin. Vous êtes nombreux à ne pas comprendre cette équation que nous n’expliquons, il est vrai, pas suffisamment dans nos éditions Accueillir des migrants a un coût pour l'Etat français mais ces dépenses sont en partie financées par la Commission européenne au titre du Fonds "asile, migration et intégration". Des millions d'euros sont attribués aux pays qui développent les structures nécessaires à un accueil digne et conforme au droit européen. Les demandeurs d'asile bénéficient d'un hébergement provisoire, temporaire. Les SDF, les cas sociaux, les familles dans le besoin espèrent un logement pérenne c'est-à-dire une solution à leurs problèmes qui s'inscrit dans la durée. Une différence administrative qui transforme, trop souvent, la rue en logement. Ils étaient 2771 ce matin entassés dans ce campement insalubre, ce refuge de fortune équipé d’un seul point d’eau situé porte de la Chapelle à Paris…ils étaient 2771 à espérer un ailleurs meilleur, ils ne sont, malheureusement, pas les seuls.