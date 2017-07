Médiation. Larcen A, Larcen B, Larcen C

Lentement les glaciers arrivent dans l’océan et se transforment en plateaux de glace, "Larsen C" est l’un d’eux, cette immense étendue blanche qui cache les côtes de l’Antarctique est sous surveillance depuis 2010 en raison d’une fissure repérée dans sa masse. La fissure devenue crevasse, la faille ayant rejoint la mer, le gigantesque glaçon progressivement quitte son port d’attache pour couper définitivement le cordon ombilical avec sa banquise mère dans les prochains mois. Vu du ciel, le continent du pôle sud, sous peu, va sembler plus petit. Vu du ciel car les barrières de glace qui entourent ses régions côtières le rendent plus vaste, qu’il n’est en réalité. La glace qui flotte jouxte une autre glace plus épaisse qui recouvre la terre ferme. L’une se nomme banquise, l’autre calotte polaire ou inlandsis. Ce sont des satellites qui scrutent l’empire blanc et depuis qu’ils existent, depuis 60 ans, trois bouts de péninsules de glace se sont détachés de l’Antarctique. La barrière de Larsen est constituée de trois barrières. "Larsen A" s’est désintégrée en 1995, "Larsen B" s’est écroulée dans la mer en 2002 et "Larsen C" a perdu, ces derniers jours un petit morceau de sa surface. La naissance de cette fragmentation, de ce danger blanc qui vogue vers l’Argentine observé par la NASA, a été brièvement expliquée dans notre journal. La fragilisation de l’Antarctique, rempart contre la montée des eaux a davantage orienté notre analyse, le réchauffement climatique étant une inquiétude planétaire.





PS : Que l’annonce de la rupture de "Larsen C" soit programmée pour qu’elle coïncide avec la venue de Donald Trump à Paris est pure spéculation. De tels raisonnements, basés sur la théorie du complot, sont interdits de JT.