Médiation. Le "demain" de tout le monde

Cette rubrique s’intitule " demain" et s’intéresse aux innovations du futur qui vont modifier notre quotidien. Mais le futur dans notre JT, n'en doutez pas, garde les pieds sur terre car nos explications se doivent d’être crédibles. Nous faisons un bref voyage dans le temps, certes, mais nous n’explorons pas un monde imaginaire mais un avenir bien réel. La valise connectée, bardée de capteurs que nous avons présentée est une petite révolution pour les voyageurs qu’elle suit comme un toutou et qu’elle guide et aide dans leur pérégrination. Vous n’êtes pas sans savoir qu’il est, déjà, possible de recharger un smartphone dans un avion et que plusieurs compagnies aériennes proposent le wifi à bord. En 2017, 5 300 appareils sont connectés dans le monde, 23 000 le seront en 2025, c’est-à-dire "demain".