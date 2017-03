Médiation. Le verdict des urnes avant l’heure

Plusieurs instituts de sondage analysent les intentions de vote des électeurs, les résultats de leurs études d’opinion varient et dépendent du jour où elles ont été effectuées. LCI, comme l’ensemble des chaînes d’information, les communique in citant l’agence qui les a réalisées. Les conclusions de ces enquêtes n’étant pas inscrites dans le marbre, les tendances se modifient et parfois, le nom du gagnant change. Le verdict des urnes avant scrutin est aussitôt mentionné dans les éditions suivantes, fréquentes sur cette chaîne. Les deux journaux quotidiens de TF1, en revanche, boudent, depuis plus de 20 ans, les sondages en période électorale, leur vérité étant éphémère.