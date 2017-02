Médiation. Les alertes en province

t bien voila !!! Quand c'est pas bon, je sais vous le dire, mais quand c'est bien réparti, je me dois aussi de vous écrire ;o) Une tempête en province qui fait l'ouverture des journaux, voila qui parait comme plus objectif qu'une semaine d'édition spéciale l'an passé pour une presque inondation à Paris ;oD Un intéressant sujet ensuite sur une station de ski, Font-Romeu, dans les Pyrénées !!! Vous voyez, il n'en fallait pas plus pour être vraiment impartiaux ;o) Je vous invite à continuer ainsi dans l'équité territoriale ;o)